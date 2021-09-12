حفل ناجح للشاب خالد وراغب علامة بحضور المشاهير فى القاهرة (صور)

شارك النجمان راغب علامة والشاب خالد في إحياء حفلاً غنائيًا ضخماً بحديقة احد فنادق القاهرة الجديدة بحضور كامل العدد من الشباب من محتلف الأعمار، بالإضافة إلى الفنانيين ماجد المصري، وإدوارد، وعزيز الشافعي، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير.

حضور الشاب خالد وغنائه في الأول



حضر الشاب خالد في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وكان في استقباله المتتج وليد منصور منظم الحفل وبمجرد صعوده على خشبة المسرح، تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فترة تواجده التي امتدت لقرابة الساعة ونص قدم خلالها عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من " دي دي" مرورا "عيشة" ،"وهران" ،"عبد القادر" و" الشابة"، بالإضافة إلى "أنا العربي وختامًا بـ "سيه لا في".

راغب علامة يفتتح فقرته بـ "يا غايب"



بينما افتتح راغب علامة فقرته ب "يا غايب" وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة، بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجه الشكر لوليد منصور الذي قدم معه أنجح حفلاته بمصر، ثم أشعل وصلات الرقص والغناء بمشاركة الجمهور على مدى قرابة الساعتين قدم خلالهما "اللي باعنا"، و"نسيني الدنيا"، و"فورا تدخل حياتي"، و"أنا اسمي حبيبك".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبات.

روجينا ترقص مع راغب علامة على المسرح

وتخلل فقرته صعود الفنانة روجينا التي شاركته الرقص على أغنية "أنا أسمي حبيبك" والتي حرص بعدها على تحيتها وتقبيل يدها.



وليد منصور ينجح في تنظيم حفل راقي

الحفل من تنظيم المنتج وليد منصور وتميز بأجواء الفخامة والرقي من حيث التجهيزات بمواصفات اللايف العالمية من إضاءة طارق صبري ومسرح حمامصي وصوت جورج سعيد وتصوير إبراهيم السماك.