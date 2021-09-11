السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا يتقدم باستقالته

مستشفى التأمين الصحي
مستشفى التأمين الصحي بالمنيا

تقدم اليوم السبت، الدكتور أحمد محمود مدير مستشفى التأمين الصحي، باستقالته إلى الدكتور أحمد سعد مدير عام منطقة التأمين الصحي بمحافظة المنيا، لأسباب لم يكشف عنها في الاستقالة.

وقال مدير منطقة التأمين الصحي بالمحافظة، إنه تم قبول الاستقالة لتفرغ مدير المستشفى للعمل الطبي، وتم تعيين الدكتور أحمد عمر استشاري التخدير بالتأمين الصحي مديرا لمستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا.

وكان الدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، قد أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور أحمد سعد مديرا عاما لمنطقة التأمين الصحي لمدة عام وهو استشاري لأمراض العيون منذ تعيينه طبيبا بالتأمين الصحي بالمحافظة.

المنيا أستقالة مدير مستشفي التأمين الصحي تعيين الدكتور أحمد عمر الدكتور أحمد سعد الدكتور أحمد محمود

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