السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تعلن حصاد 15% من مساحة محصول الأرز بالمحافظات

محصول الأرز
محصول الأرز

أعلنت وزارة الزراعة، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، حصاد نحو 15% من محصول الأرز.

وأكد د. محمود أبويوسف، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تمت زراعة نحو مليون فدان بمحصول الأرز هذا العام منها 750 ألف فدان يتم ريها بمياه النيل و200 ألف فدان يتم ريها على فترات متباعدة أو ما يطلق عليه الأرز الجاف، و150 ألف فدان يتم ريّها من خلال مياه الصرف الزراعي المعالج، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز وهو ما يزيد على 4 ملايين طن.

وقال أبويوسف، لـ"الدستور"، إن حصاد محصول الأرز بدأ في بعض المحافظات التي تلتزم بمواعيد الزراعة المناسبة الأصناف المبكرة وهى محافظات كفر الشيخ والغربية وبورسعيد حيث بلغت مساحات الحصاد حتى الآن من 10- 15% من إجمالي المساحة المزروعة وأن متوسط الإنتاجية وصل من 3,5 إلى 4,3 طن للفدان وأن الحالة العامة للمحصول جيدة.

أوضح أن زراعات في محافظات منتجة للأرز حيث يوجد مجموعة من الأصناف التي تحقق رغبات المنتجين والمستهلكين وتتواكب مع الظروف الجوية وتواكب نقص المياه وزيادة المساحة المتأثرة بالأملاح وتوفير 150 ألف فدان لزراعتها في الأراضي المالحة، و200 ألف فدان في الأراضي الجافة.

وقال رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة استهدف المناطق التي تناسب الظروف في مصر لزيادة الناتج القومي من محصول الأرز والمحافظة على استهلاك المياه عن طريق زراعة اصناف  مبكرة والري على فترات متباعدة تؤدي إلى توفير 40% من استهلاك الفدان من المياه، حيث كان يستهلك الفدان من 7 إلى 8 آلاف متر مكعب من المياه، وأصبح 4,5 و5,5 مليون متر مكعب، ما أدى إلى رفع كفاءة استخدام المياه من الأرز، حيث كان إنتاج كيلو الأرز من 2,2 متر مكعب من المياه أصبح 1,2و1,5 متر مكعب من المياه، لافتًا إلى أنه من إنجازات الحملة القومية زيادة الناتج القومي من زراعة الأرز 170 كيلو في الفدان.

الزراعة تعلن حصاد الوفد مساحة محصول الأرز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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