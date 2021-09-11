السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإريانى: استهداف الحوثى ميناء المخا امتداد لمحاولات تدمير الاقتصاد الوطنى

معمر الإرياني
معمر الإرياني

استنكر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، استهداف ميليشيا الحوثي لميناء المخا التاريخي، عبر طائرات مسيرة.

وقال الإرياني عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر والجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باستهدف ميناء المخا التاريخي، باستخدام أربع طائرات مسيرة "إيرانية الصنع"، الذي أدى إلى احتراق مخازن عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في الساحل الغربي والبضائع الخاصة بالمستوردين".

واعتبر وزير الإعلام اليمني، أن الهجوم الإرهابي الذي يأتي بعد أسابيع من استئناف ميناء المخا لنشاطه التجاري، يمثل امتدادا لمسلسل استهداف الميليشيا الحوثية للأعيان المدنية والتدمير الممنهج للبنية التحتية للاقتصاد الوطني، ومحاولاتها إعادة اليمن قرونا للوراء.

وتابع: "الهجوم الغادر الذي يأتي بالتزامن مع ذكرى الهجمات الإرهابية في ١١ سبتمبر يؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية لا تختلف عن "القاعدة، داعش"، وأن تشديد الضغوط السياسية والعسكرية وادراجها وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب هو الطريق الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، استهدفت ميناء المخاء غربي محافظة تعز، اليوم السبت، بقصف جوي وأعقبته بهجمات طائرات مُسيرة بعد دقائق من بدء زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين عمل الميناء.

وتعرض الميناء لقصف مزدوج بصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة، بالتزامن مع تواجد وفد حكومي وقيادات عسكرية إماراتية وأخرى من القوات المشتركة في الساحل الغربي، لتدشين العمل رسمياً في الميناء المتوقف منذ ست سنوات.

معمر الإرياني الحوثي ميليشيا الحوثي إرهاب الحوثي ميناء المخا

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