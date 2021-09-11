لبنانيون لـ«الدستور»: مصر هي الرافعة التي انتشلت لبنان من الأزمات

رحبت العديد من الأطراف الدولية والعربية بخطوة تشكيل الحكومة اللبنانية التى أعلنت الجمعة، بقيادة نجيب ميقاتي، وكانت فى مقدمة التى رحبت بتلك الخطوة القاهرة.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، مثمنًا هذه الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.

كما رحبت الأمم المتحدة بخطوة تشكيل الحكومة متمنية لأعضائها التوفيق في عملهم الشاق خلال الفترة المقبلة، حيث اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن تشكيل حكومة جديدة في لبنان يمثل "خطوة بالغة الأهمية" للبلاد، متمنيا "كامل التوفيق" لرئيسها نجيب ميقاتي.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي "آمل أن يكون ميقاتي قادرا على جمع مختلف أطياف اللبنانيين ومختلف القوى السياسية اللبنانية من أجل تمكين لبنان من تخطي الوضع المأساوي الذي يمر به حاليا".

ومن جهته، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة بتشكيل حكومة في لبنان، واصفا الأمر بأنه "خطوة لا غنى عنها" من أجل "إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي يجد نفسه فيها".

وفي السياق، رحبت واشنطن بتشكيل حكومة في لبنان بعد انتظار دام 13 شهرًا، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح الاقتصاد المنهك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "ترحب الولايات المتحدة بالإعلان عن موافقة قادة لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، ما يبعث الأمل في اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية الاحتياجات الماسة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

كما رحبت لندن، وروسيا، والاتحاد الأوروبى، وفى الداخل اللبنانى تواصلت "الدستور" مع لبنانيون حول تطلعاتهم بعد إعلان الحكومة الجديدة، ودور مصر فى دعم لبنان خلال الفترة الأخيرة.

دريج: مصر كان الرافعة التي انتشلت لبنان من الأزمات

قال الدكتور علي دربج أستاذ العلوم السياسة اللبنانى، إن هذه الحكومة ولدت بعد مخاض عسير، والشعب اللبنانى ينتظر منها أفعالًا بالدرجة الاولى، والتفاؤل مرتبط بمدى جدية الحكومة لوقف الانهيار ومعالجة القضايا الاساسية الساخنة منها المعيشية خاصة ونحن على أعتاب عام دراسي جديد.

وأضاف دربج فى تصريحات خاصة للـ"الدستور"، "ننتظر أفعال من الحكومة اللبنانية الجديدة والشعب اللبنانى ينتظر أفعال وننتظر ونرى ما ستقدمه للشعب اللبنانى".

وحول الدور المصرى، قال دربج أن مصر دائمًا بجانب لبنان ولم تتوانى يوما عن تقديم المساعدة فكانت السباقة في عدة استحقاقات أساسية وخصوصًا ابان الحروب والأزمات، متابعًا "الشعب اللبناني ينظر بعين الإيجابية بالمبادرة المصرية بتزويد لبنان بالغاز المصري لتوليد الكهرباء كونها سلعة الاساسية ينتظرها اللبنانيون".

وتابع دربج "الدور المصري كان بمثابة الرافعة التي انتشلت لبنان من الأزمات فمصر تعمل بقدر استطاعتها والدور على المسؤولين اللبنانيين لدعم مصر، فمصر أدت ما عليها وهي مشكورة وقامت إضافة الى المساعدات بمساعى سياسية وتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين".

وحول توقعاته للفترة المقبلة، قال دربج فى لبنان كل شئ متوقع لكن لننتظر ونرى لا يمكن الحكم ماذا ستفعله هذه الحكومة".

زينب صالح: أتمنى أن تفعل الحكومة الجديدة ما بوسعها لتحقيق الافضل للموطنين

وقالت زينب صالح من برج رحال، في تصريح لـ"الدستور" إنها لا تفضل الحديث فى السياسية، لكن كمواطنة لبنانية تتمنى مثلها كباقي اللبنانيين الاستقرار وان الحكومة الجديدة تعمل ما بوسعها حتى تحقق الأفضل للمواطنين.