موسكو: مستمرون فى تنظيم الرحلات من العاصمة الأفغانية

قال مصدر من السفارة الروسية في العاصمة الأفعانية كابول، اليوم السبت، إن العمل لا يزال مستمرا حاليا في مجال تنظيم رحلات جوية لمغادرة أفغانستان والعودة إلى روسيا.

وأضاف المصدر، في تصريح نقلته وكالة "تاس" الروسية: "يجري العمل حاليا في موضوع تنظيم رحلات جوية من أفغانستان".

يشار إلى أنه في 25 و 26 أغسطس، نفذت وزارة الدفاع الروسية رحلات جوية من أفغانستان، لنقل مواطني روسيا وبيلاروس وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، الذين تقدموا بطلبات إلى السفارة الروسية في كابل للمساعدة في العودة إلى بلادهم.

وأكدت الخارجية الروسية حينها في بيان، أن الأمر لا يتعلق بالإجلاء، بل "بالمساعدة في عودة هؤلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة بعد التغيير الحاد في الوضع العسكري السياسي في أفغانستان".

وأضاف البيان أنه "تم تشكيل مجموعة طيران من أربع طائرات نقل عسكرية في مطار أوليانوفسك" بروسيا.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "كانت على متن كل طائرة نقل عسكرية روسية توجد الخدمة الضرورية لتقديم المساعدة الطبية والدعم للمواطنين من روسيا ودول أخرى، الذين جرى إجلاؤهم أثناء الرحلة، فكانت هناك فرق طبية وتمريضية من الأطباء العسكريين مزودة بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة". بالإضافة إلى ذلك كانت الطائرات تحتوي على إمدادات مياه الشرب والبطانيات والحصص الغذائية الفردية.

تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق اليوم، أعلن ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ خان "حصلنا على كافة التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات".

ومن المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا التجارية وهي من طراز "إيرباص أيه 320" من إسلام أباد إلى كابول في 13 سبتمبر.