استطلاع رأى: حوالى 50% من متعافى كورونا فى اليابان يعانون من أعراض جانبية

كشف استطلاع للرأي في اليابان عن أن ما يقرب من نصف المتعافين من كوفيد-19 لا يزالون يعانون من بعض الأعراض.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز» اليابانية، اليوم السبت، وفقًا للنتائج الأولية لمسح حديث في أحد أحياء العاصمة، أن 3 آلاف و710 أشخاص شاركوا في الاستطلاع من أصل 9 آلاف شخص أصيبوا بفيروس كورونا خلال أبريل الماضي.

وقال 1786 شخصا، أي 1ر48% من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يعانون من أعراض مزمنة، مع نسبة تصل إلى 50% بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، لكنها بلغت 3ر14% بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وهو أدنى مستوى حسب الفئة العمرية.

وحسب الأعراض، قال 971 شخصا إنهم يعانون من مشاكل في حاسة الشم، وكان هو العرض الأكثر شيوعًا، يليه 893 شخصا أعربوا عن شعورهم بالضيق العام، فيما قال 801 إنه لديهم مشكلة في حاسة التذوق، و433 آخرون قالوا إنهم يعانون من انخفاض التركيز، و315 تقريرًا عن تساقط الشعر.

واقترح الاستطلاع أن الأشخاص في الفئة العمرية التي تتراوح بين 10 و30 هم أكثر عرضة للإصابة باضطرابات في حاسة التذوق، بينما أولئك في الأربعينيت أو أكبر لديهم ميل للشعور بالضيق العام.

وأثناء إصابتهم بكوفيد-19، أفاد 1270 من المشاركين في الاستطلاع بأنهم يشعرون بالقلق على صحتهم، بينما أشار 1169 إلى القلق بشأن انتقال الفيروس التاجي إلى أفراد الأسرة.

وأبلغ 1033 شخصًا عن شعورهم بالتوتر بشكل عام، بينما أعرب 589 عن قلقهم من انتشار الشائعات بين الأشخاص الذين يعرفونهم.

وتخطط حكومة سيتاجايا لنشر النتائج النهائية لهذا المسح أواخر أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر، أن هذا المسح هو أحد الاستطلاعات القليلة في اليابان التي تغطي عددا كبيرا من المرضى، وتضمنت مرضى بدرجات متفاوتة من الأعراض.