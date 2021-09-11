«ثناء أمريكي» على «طالبان».. ما القصة؟

رحب المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زالماي خليل زاد، اليوم السبت، بتعاون حركة "طالبان" وسماحها بتسهيل الرحلات الجوية من مطار كابول لتتيح للأجانب والأفغان بالمغادرة بشكل آمن.

وأعرب خليل زاد - حسب ما نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - عن امتنانه بعد أن غادرت رحلتين من مطار كابول الدولي إلى قطر تحملان أفغان وأمريكيين ومواطنين من دول أخرى، وهي أول رحلات دولية تنطلق من كابول منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد، مشيرا إلى أن أكثر من 250 أمريكيا وأجنبيا من دول أخرى غادروا كابول جوا خلال الأيام الثلاثة الماضية، معتبرا أنها "خطوة إيجابية".

وأكد خليل زاد أن الولايات المتحدة ستستمر في الانخراط مع حركة "طالبان" لتسهيل مزيد من الرحلات الجوية الآمنة للأمريكيين والأفغان ومواطني الدول الأخرى الذين يريدون مغادرة أفغانستان.



يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيماأجلت الدول الغربية مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد امع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابل.