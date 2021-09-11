واشنطن ترحب بإجماع الزعماء اللبنانيين وتشكيل حكومة جديدة فى بلادهم

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن ترحيب الولايات المتحدة باتفاق زعماء لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال برايس: "نحث البرلمان اللبناني على الموافقة العاجلة على هذه الحكومة الجديدة حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ إصلاحات ملموسة تعالج الموقف الاقتصادي المتدهور في لبنان".

وأضاف: "نحن مستعدون لدعم هذه الحكومة في العمل الشاق الذي ينتظرها".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة بلبنان 815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 798 مقيمًا و17 وافدًا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 611912 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8169 حالة، فيما تراجع مستوى التفشي المجتمعي للمستوى الثالث بعد عدة أسابيع استمر عند المستوى الرابع بسبب زيادة عدد الحالات منذ ظهور متحور دلتا من فيروس كورونا خلال شهر يوليو الماضي.

وتلقى 11204 مواطنين الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس فيما تلقى 8136 مواطنًا الجرعة الثانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.