وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في مستهل زيارتها لمحافظة الأقصر مكتبة مصر العامة، وكان بصحبتها نائب محافظ الأقصر، والدكتور أحمد أمان المنسق العام لمكتبات مصر العامة، ومحمد عباس مدير المكتبة في حضور قيادات وزارة الثقافة المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

قالت عبدالدايم، إن الأقصر أقدم عواصم العالم ومخزن الحضارات ومدينة المائة باب تظل المعرفة والكتاب أحد مقوماتها الهامة في بناء الشخصية المصرية علي مر العصور وهو ما يعكس ثراء الشخصية الإبداعية لأبنائها، مؤكدة أن المدينة زاخرة بالمواهب والمبدعين فنيًا وثقافيًا، وأن مكتبات مصر العامة إحدى أذرع المعرفة والوعي للمواطن المصري في مختلف المحافظات وتلعب دورًا هامًا في خلق جيل جديد مستنير، مشيدة بدور المكتبة في نشر التنوير بين أبناء المحافظة.

كما اطلعت وزيرة الثقافة على عدد من الأنشطة بالمكتبة منها دورات تدريبية على استخدام التكنولوجيا وورش الرسم للأطفال وقاعات الاطلاع وعرض بانوراما الحضارة التاريخية الذي يرصد تاريخ مصر الفرعونية وشهدت مجموعة عروض فنية متنوعة للموهوبين من أبناء الأقصر من الأطفال والشباب ووجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة والتى من شأنها المساهمة في تطوير الوعى وتنمية الإدراك.

يذكر أن مكتبة مصر العامة بالأقصر تبلغ مساحتها الكلية 2339 مترًا مربعًا، وتقع ومركز التراث الحضاري في المدخل الشمالي لمدينة الأقصر بشارع معبد الكرنك، حيث تبعد حوالي 200 متر عن ضفاف نهر النيل، وقد تم تطوير المنطقة خلف المكتبة بتنفيذ المرحلة الأولى من طريق الكباش، ويتكون مبناها من 3 طوابق على هيئة كتاب مفتوح وتشتمل على قاعة التراث الحضاري وهي صالة عرض بانوراما التراث الحضاري والمعالم الأثرية لمصر لمدينة الأقصر قبل وبعد التطوير وتحتوي على 218 مقعدًا و9 أجهزة عرض، قاعة فرسان السماء وتبرز التقدم العلمي العظيم للمخترعات العربية التي سبقت العالم خاصة في مجال الرصد والملاحة، قاعة العرض المجسم وتتكون من ثلاث حجرات مخصصة لرؤية العروض بثلاثة أبعاد للعرض الحي والمجسم للتراث الحضاري باستخدام النظارات الخاصة التي تجسد بدورها العرض للمشاهد في محاكاة للواقع وقاعة مصر الخالدة وهو ركن مزود بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر وتتيح عرض موقع مصـر وتمد الزائر بكــل المعلومـات الخاصـة بالحضارات المصرية القديمة والمتنوعة ويساعده علــى تزويد معلوماته التاريخيـة، قاعة المصريات وهي أول قاعة في مصر لعلوم المصريات لخدمة الدارسين والباحثين في تاريخ وحضارة مصر القديمة من المصريين والأجانب بمختلف اللغات، كما تحتوي مجموعة من الصور لمدينة الأقصر التي يعود تاريخها إلى أكثر من مائة عام. وتضم نحو 10 آلاف وعاء معلومات متخصصة فى تاريخ مصر عبر العصور وخاصة ما يتعلق بالعصر الفرعوني، قاعة الخرائط وتشتمل على مجموعة من الخرائط الورقية والرقمية الخاصة بمدينة الأقصر والمواقع الأثرية بها وكذلك خرائط لجميع أنحاء مصر. وقاعة إطلاع للكبار تسع القاعة 35 فردًا وقاعة إطلاع الأطفال والركن الأخضر وقاعة أنشطة الأطفال وقاعة تعليم الكمبيوتر وقاعة تعليم اللغات، وركن للإنترنت الخاص بالكبار والأطفال. وقاعات محاضرات ومركز التدريب.