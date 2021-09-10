الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

لحظات الاشتباك.. كيف اعتقلت إسرائيل أسيرين فلسطينيين من «هاربى جلبوع»؟ (فيديو)

هاربو جلبوع
هاربو جلبوع

كشفت تقارير إسرائيلية عن ملابسات اعتقال القوات الإسرائيلية، منذ قليل، لاثنين من الستة أسرى الفلسطينيين الذين هريوا، فجر الإثنين الماضي، من سجن جلبوع بحفر نفق.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع، خلال وجودهما في مدينة الناصرة.

ملابسات اعتقال اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين

وتمكنت القوات الإسرائيلية من اعتقال الأسيرين بعد اتصال تلقته من أحد الأشخاص، بعد أن توجه الأسيران له وطلبا الطعام، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وتجول الأسيران، محافظين على إخفاء وجيهما، في أحد شوارع الناصرة، باحثين عن طعام. 

وأبلغ شخص عن اثنين من المشتبه بهم، في مدينة الناصرة، طلبا منه طعامًا، لكنه رفض، ومن ثم اتصل بالشرطة الإسرائيلية لإبلاغها، والتي تمكنت من الوصول إلى مكان الحادث سريعًا، بسبب الانتشار الواسع لقواتها في المنطقة.

 

من هما الأسيران اللذان أُعيد اعتقالهما؟

والأسيران اللذان تم ضبطهما من جانب القوات الإسرائيلية، هما: يعقوب محمود قادري ومحمد عريضة قاسم، الذي يعد قائد مخطط الهروب من سجن جلبوع بحفر نفق.  

وحكمت إسرائيل، سابقًا، على محمد عريضة قاسم، 39 عامًا، بالسجن المؤبد ثلاث مرات، بالإضافة إلى عشرين عامًا بسبب أعمال مختلفة ضد إسرائيل، منها: تشكيل فرقة ألقت زجاجات حارقة على الجيش الإسرائيلي، وحيازة سلاح، وذرع عبوة ناسفة، وإطلاق قذيفة هاون على معسكر" دوتان"، وغيرها.

أسير فلسطيني

وتمكن ستة أسرى فلسطينيين، محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، من الهروب خارج سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، فجر الإثنين الماضي، بعدما حفروا نفقًا امتد لعشرات الأمتار. 

أسير فلسطيني
جلبوع إسرائيل اعتقال أسيرين أسرى فلسطينيين الناصرة طعام القوات الإسرائيلية

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