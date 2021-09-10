مرحلة ساخنة.. محمد الباز يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه بعد هدوء التصريحات حول ملف سد النهضة لقرابة 5 شهور، عادت مرة أخرى بتصريح وزير الري بأن إثيوبيا تتكتم على استخدامها للمياه.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن سامح شكري وزير الخارجية، صرح بأن الاتفاق حول سد النهضة يُجنب المنطقة مشهدًا لا يحمد عقباه، وأن التوصل لحل سيجنب المنطقة انزلاقًا إلى مشهد أكثر تعقيدًا، وأن كل الخيارات مفتوحة بشأن التعامل مع أزمة السد.

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