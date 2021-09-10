الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد «إيكواس» يجتمع مع رئيس غينيا المعزول وقادة الانقلاب

رئيس غينيا
رئيس غينيا

اجتمع وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الجمعة مع ألفا كوندي رئيس غينيا الذي أطاح به انقلاب عسكري في مطلع الأسبوع الجاري. 

كما اجتمع الوفد مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح به.

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والحكومة النيجيرية أنها تتابع، بقلق بالغ، التطورات السياسية الأخيرة التي حدثت في كوناكري بجمهورية غينيا.

وقال الرئيس الغاني، الرئيس الحالي لتجمع (ايكواس)، نانا أكوفو أدو فوا - في بيان نقلته وكالة الأنباء النيجيرية - إن التجمع يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري، وكذلك الافراج عن غيرهم ممن جرى اعتقالهم.

وأضاف: "الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تؤكد عدم موافقتها على أي تغيير سياسي غير دستوري، وتطالب قوات الدفاع والأمن بالبقاء في وضع جمهوري وتعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة غينيا". 

وعلى صعيد أخر، علق التجمع السياسي والاقتصادي الرئيسي في غرب أفريقيا عضوية غينيا، بعد انقلاب عسكري شهدته مطلع الأسبوع وتمت خلاله الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وشكل أحدث انتكاسة في سلسلة من الضربات التي تلقتها الديمقراطية في المنطقة، وفقا لفرانس برس.

وخلال قمة افتراضية لزعماء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، طالب زعماء الدول الأعضاء بعودة النظام الدستوري والإفراج الفوري عن كوندي، واتفقوا على إرسال وفد رفيع المستوى إلى غينيا في أقرب وقت ممكن قد يكون اليوم الخميس، وفقاً لما أعلنه ألفا باري وزير خارجية بوركينا فاسو.

وأضاف باري للصحفيين: "في نهاية مهمة ذلك الوفد، سيتسنى لإيكواس إعادة تقييم موقفها"، لكنه لم يعلن فرض أي عقوبات اقتصادية فورية على غينيا كما فعلت إيكواس مع مالي عقب انقلاب وقع هناك في أغسطس 2020.

المجلس العسكري أفريقيا ايكواس المجموعة الاقتصادية رئيس غينيا

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وائل لطفي

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