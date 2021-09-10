الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى وراء سرقة حقائب المواطنين فى عين شمس

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

أمرت نيابة عين شمس بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه في سرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات"، قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة عين شمس تشكيل عصابي سرقة الحقائب أسلوب الخطف استخدام دراجة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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