تفاصيل خطة تأمين سوبر يد الزمالك والأهلى فى أكتوبر

رفعت الأجهزة الأمنية بالجيزة درجة استعداداتها للحالة (ج)؛ لتأمين قمة مصرية بنكهة إفريقية في اللقاء الذي يجمع بين فريقي الزمالك والأهلي في مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد التي ستنطلق في السابعة مساء الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة وضع خطة أمنية محكمة يشرف على تنفيذها نائبه اللواء خالد البروي. ترتكز الخطة على عدة محاور أبرزها التواجد الأمني بمداخل ومخارج الصالة ومراجعة كشوفات الحضور لاسيما أن اللقاء بدون جمهور.

اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة وجه رئيس قطاع أكتوبر العميد عمرو البرعي بتكثيف الخدمات البحثية من عناصر الشرطة السرية لتمشيط المنطقة المحيطة بملعب اللقاء، والتصدي لأي خروج عن النص.

في الشمال وتحديدا منطقة المهندسين بحي العجوزة، يشهد محيط نادي الزمالك -خاصة البوابة الرئيسية- تواجدا أمنيا مكثيفا من رجال الشرطة (نظام- بحث) مدعومين بسيارة إطفاء وعربات مصفحة تابعة للأمن المركزي؛ لتأمين القلعة البيضاء.

ويدير اللقاء طاقم الحكام التونسي المكون من سمير مخلوف وسمير كريشان، وسيشارك الفائز في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.