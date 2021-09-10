انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق في أسوان

تنقطع مياه الشرب، مساء اليوم الجمعة، عن عدد من المناطق في مدينة أسوان، وذلك نظراً لحدوث كسر وتسريب في أحد الخطوط الناقلة لمياه الشرب.

و تنقطع عن مناطق (عمارات الحديد والصلب – عمارات كيما – الصداقة القديمة – عزب كيما – السيل ).

وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10/9/2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 11/9/2021.

وأهابت محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

وعقب تقدم أهالى منطقة الشلال بمدينة أسوان بشكوى للواء أشرف عطية محافظ أسوان من عدم دخول خدمة الصرف الصحى للمنطقة ، على الرغم من تنفيذ المشروع الذي بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذه منذ عام ١٢ عامًا

وقد كلف محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان والعميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان بتشكيل لجنة للمرور الميدانى لدراسة وبحث الشكوى من أرض الواقع حيث أفادت اللجنة بأنه جاري أنهاء بعض الأعمال والملاحظات ، وبناءاً عليه أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستلام المشروع وتشغيله في أكتوبر القادم.

ومن جانبها أوضحت المهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه تم إنهاء مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشلال بنسبة 100 % حيث تصل تكلفته إلى 65 مليون جنيه ، وجارى إنهاء إجراءات التسليم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، لافتة إلى أن المشروع يضم محطة رفع رئيسية ، بجانب عدد محطة رفع فرعية ، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول 6 كم ، وخط طرد بطول 2.2 كم ليستفيد من المشروع حوالى 22 ألف نسمة بقرى الشلال والباتنيول والمرشح وجبل شيشة .