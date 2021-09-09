الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين مطروح»: ضبط 18 مخالفة أبرزها ذبح لحوم خارج السلخانة وعدم الأعلان عن الأسعار

حسن الشيباني
حسن الشيباني

أعلن المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، أنه تم شن حملات تموينية مفاجئة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين مطروح، برئاسة زكريا غنيم مدير الرقابة وهند محمود مساعد  مديرة إدارة تموين مرسى مطروح، وذلك على المخابز البلدية والأسواق المحلية والمحال التجارية ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات بمدينة مرسى مطروح.

بالإضافة إلى حملات تموينية إلى مدينة الحمام برئاسة عيد محمد قوية مدير الإدارة التموينية بالحمام، وحملة أخرى بمدينة سيوة برئاسة ناصر سليمان مدير الإدارة التموينية بسيوه.

 
وأوضح الشيباني، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 18 مخالفة تموينية أبرزها ضبط كميات من اللحوم غير المذبوحة بالمجزر الآلي بمطروح ومعروضة للبيع للمواطنين بكمية قدرها 18 كجم لحم ضأن، وشملت المخالفات عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج السلخانة وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن والرغف وتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري  للمخابز بلدية.

إحالة المحاضر إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مطروح مديرية مرسى مطروح اللحوم المخالفات

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