تحقيقات النيابة في تعذيب أسرة لخادمتهم: «احتجزوها في غرفة مغلقة»

تواصل نيابة البساتين، اليوم الخميس، التحقيق في تعذيب أسرة خادمتهم بسبب سرقة مبلغ مالي وإلقائها من الطابق الخامس، وتبين أن المتهمين هم كلِ من الزوج مالك الشقة وزوجته ونجله وابنته وشخص ادعوا أنه سائقهم الخاص.

التحقيقات

وأنكر المتهمين ارتكابهم الواقعة في التحقيقات مؤكدين أنها ألقت نفسها عقب اتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقتهم من فترة وأنهم علي يقين أنها هي السارقة، حيث هاتفوها وطلبوا منها الحضور يوم الخميس بدلا من السبت لمساعدتهم في تحضير «عزومة» عائلية، وبالفعل ذهبت إليهم حاملة البراءة لتلبية طلبهم، فاحتجزوها في إحدى الغرف بالمنزل وقاموا بتعذيبها والتعدي عليها بالضرب والسب والترهيب والتهديد.

واعترف المتهمون باحتجازها بالغرفة لساعات لإجبارها على الاعتراف، ثم سمعوا صوت صرخات وفوجئوا بأنها ألقت نفسها من الطابق الخامس دون تدخل منهم، وقام الحارس بنقلها للمستشفى.

وجاء في التقرير الطبي الأولى أن المجني عليها مصابة باشتباه نزيف في البطن وكسور بالحوض ونزيف بمجرى البول وكسور بالعمود الفقري، وكسر في القدم اليسرى، وتوفيت بعد عدة أيام من الإصابة.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة البساتين إخطارا من مستشفى البنك الأهلي بوجود مصابة سقطت من الدور الخامس، وبالانتقال تبين أن الفتاة تدعى شيرين وتعمل خادمة في أحد الشقق السكنية وسقطت من الدور الخامس ما أدى إلى كسور مضاعفة وحالتها خطرة، وحرر محضر بالواقعة.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.