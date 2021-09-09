محافظ المنيا يقود حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اليوم، جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات، بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

جولة محافظ المنيا

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

جولة محافظ المنيا

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مدينة المنيا، والعميد وليد العاطون مدير إدارة المرور ، وأحمد فؤاد مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وشرطة المرافق والجهات المعنية.

جولة محافظ المنيا

شملت جولة المحافظ، موقف قرى غروب المنيا بشارع سكة تله، وموقف مراكز جنوب وموقف المحافظات بحي غرب، وموقف مراكز شمال بالأخصاص، حيث تفقد المحافظ عددا من وسائل النقل العام، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم.

جولة محافظ المنيا

ووجه المحافظ، إدارة الموافق بالتعاون مع مرور المنيا، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها الا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

جولة محافظ المنيا

وناشد المحافظ المواطنين، بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة .كما أجري المحافظ نقاشا مع السائقين بالمواقف للاستماع الى مطالبهم ووجه بدراستها، وشدد علي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جولة محافظ المنيا

كما تابع المحافظ مدى التزام سائقي التاكسي، والركاب بشوارع مدينة المنيا، بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتم تحرير عدد من المحاضر الفورية لعدم ارتداء الكمامة.

جولة محافظ المنيا

وخلال جولته بعدد من المواقف، حرر المحافظ مخالفتين إشغال طريق لمحال تجارية بحي غرب مدينة المنيا، نظراً لتعديهم على الشارع، وذلك حفاظاً على حرم الطريق العام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.