الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلجيكا تسجل 2553 إصابة و14 وفاة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت بلجيكا 2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، و14 وفاة خلال 24 ساعة.
وقال معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)، حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس، إنه توجد 704 حالات إصابة بكورونا حاليًا بالمستشفيات بينهم 219 مريضًا في العناية المركزة، وأكد المعهد أنه منذ ظهور الوباء في بلجيكا، توفي 25 ألفًا و442 مواطنًا حتى الآن.


- كورونا حول العالم


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

- ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
 

- إرشادات منظمة الصحة العالمية


وقالت  أن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

بلجيكا كورونا بروكسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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