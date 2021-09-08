ريهام عبدالغفور تنتهى من تصوير مشاهدها فى «أما عن حالة الطقس»

انتهت الفنانة ريهام عبدالغفور من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم "أما عن حالة الطقس"، للمخرج أحمد حداد، والمقرر عرضه في عدة مهرجانات سينمائية قريبًا.

تجسد ريهام شخصية "ليلى" التي تتداخل مع حياة بطل الفيلم الذي تدور أحداثه حول مخرج شاب يعاني من اضطرابات عاطفية في نهاية الثلاثينيات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة.

الفيلم يعد التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذي يخوض أيضًا دور البطولة كممثل، في أجدد تجاربه التمثيلية في عالم السينما بعد 14 سنة عن دوره الشهير في فيلم "أوقات فراغ".

ريهام عبدالغفور

وتشارك ريهام عبدالغفور كضيفة شرف في الفيلم الذي يجمع في بطولته حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي وآسر البدراوي وداليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داود، وعددًا من الوجوه الشابة والجديدة، منهم كريمان حجازي ونائل علي وسحر حسين وسارة أصيل، بالإضافة إلى توليفة منوعة من النجوم ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج أحمد حداد.

وانتهى المخرج أحمد حداد من تصوير مشاهد "أما عن حالة الطقس"، ويضع حاليًا لمساته الأخيرة على عمليات الميكساج ويسعى لطرح الفيلم خلال العام الماضي في عدة مهرجانات سينمائية في مصر والعالم العربي قبل عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.