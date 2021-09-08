حدائق الحيوان تنفى طرد أو هروب بغبغانات بدعوى سب الزائرين

نفى الدكتور محمد فاروق، مدير حدائق الحيوان، هروب أو طرد بغبغانات من حديقة الحيوان أو أي حدائق أخرى بالمحافظات بدعوى أنها “تسب” الزائرين وأن هذا الموضوع ليس له أساس من الصحة.

وطالب فاروق، في تصريحات لـ “الدستور”، عدم الانسياق وراء الشائعات على منصات التواصل وأن بغبغانات الحدائق تتواجد منفردة في مبيتها ولهم حراس.

كانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان قد قررت فتح حدائق الحيوان، خاصة حديقة حيوان الجيزة من التاسعة صباحًا أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، مضيفًا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات، لاستقبال الزائرين، وتم اتخاذ الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بإفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.