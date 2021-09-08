الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول: الولايات المتحدة ليست لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية ونظيرة الشمالي

أكد المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ليست لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية ، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة جهود إعادة التواصل مع الشمال خلال جلسة اللجنة

 الدائمة لمجلس الأمن القومي بقيادة مستشار الأمن القومي "سوه هون"، وسط المؤشرات المقلقة التي تشير إلى قيام كوريا الشمالية بإعادة تشغيل المفاعل النووي لإنتاج البلوتونيوم.

وأوضح المكتب فى بيان - أوردته وكالة الأنباء يونهاب - أن المشاركين في الجلسة اتفقوا على ضرورة مواصلة التشاور مع واشنطن حول حزمة الإجراءات السياسية المشتركة لاستئناف الدبلوماسية النووية مع بيونغ يانغ ،كما اتفقوا على تعزيز التواصل مع الدول الأخرى ذات الصلة من أجل سرعة استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

وتسعى سول لتسريع الدبلوماسية للمضي قدما في مبادرتها المتوقفة لتحقيق نزع السلاح النووي والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية ، وتناقش مع واشنطن المساعدات الإنسانية وغيرها من الإجراءات لتشجيع كوريا الشمالية على عودة الحوار.

وظلت المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقفة منذ انتهاء قمة هانوي بين الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب" والرئيس الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" دون اتفاق في عام 2019.

وفي سياق متصل، تعهد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي-يونغ"، اليوم الأربعاء، بتعزيز التعاون مع دول نهر الميكونغ في مجالات الرعاية الصحية والمناخ والبنية التحتية والتبادلات الشعبية.

وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية فى بيان لها - أوردته وكالة الأنباء يونهاب - أن "جونغ" وصف مهمة التغلب على جائحة كوفيد-19 بأنها القضية الأكثر إلحاحا في المنطقة، مشددا على الحاجة إلى تضامن أقوى في مواجهة الجائحة .

ودعا جونغ -خلال الاجتماع الـ11 لوزراء الخارجية بين دول نهر الميكونغ وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، الذي عُقد برئاسته بالاشتراك مع نظيره الكمبودي براك سوخون- دول نهر الميكونغ إلى دعم جهود بلاده لإحراز تقدم في المبادرة لنزع السلاح النووي الكامل والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الجنوبية البلوتونيوم كوريا الشمالية الولايات المتحدة شبه الجزيرة الكورية

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وائل لطفي

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