الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأفغانى: مستعد للتحقيق فى ذمتى المالية

أشرف غني
أشرف غني

نفى الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، اليوم الأربعاء، صحة الاتهامات الموجهة له بتهريب ملايين الدولارات بعد مغادرته البلاد الشهر الماضي قبيل سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدًا استعداده للخضوع لتدقيق مالي لتأكيد براءة ذمته المالية.

وقال غني - في بيان نشره اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن مزاعم تهريبه الملايين من الدولارات من أموال الشعب الأفغاني "هي قطعًا خاطئة ولا أساس لها".

وأكد غني أنه سبق وأن أعلن وزوجته عن ممتلكاتهما، موضحًا أن الأخيرة سجلت ما ورثته عن عائلتها في وطنها الأصلي لبنان.

ورحب بإجراء "تدقيق رسمي أو تحقيق مالي تحت رعاية الأمم المتحدة أو أي جهة مستقلة وملائمة لتأكيد صدقه".

كما قدم غني للشعب الأفغاني "عميق أسفه على انتهاء صفحة ولايته بشكل مأساوي مثل سابقيه من دون تحقيق الأمن والازدهار، وعدم تحقيق نهاية مختلفة".

وقد أعرب الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، اليوم ، عن اعتذاره، معرباً عن ندمه لما آلت إليه الأمور في أفغانستان. 

وفي وقت سابق من اليوم، دعت حركة طالبان المجتمع الدولي والمستثمرين في الخارج إلى مساندتها، مؤكدة أنها تريد علاقات إيجابية مع العالم وقوية مع دول الجوار.

وبعد ساعات من إعلان أسماء حكومتها المؤقتة، قالت الحركة اليوم، أن أرض أفغانستان لن تستخدم ضد أي دولة، مطمئنة البعثات الدبلوماسية في بيانها قائلة أن "جميع الدبلوماسيين والسفارات والمستثمرين لن يواجهوا أي مشكلة".

وأشارت طالبان في بيانها إلى أن الحكومة الجديدة ستتخذ إجراءات قوية في ملف حقوق الإنسان والأقليات.

وطلبت الحركة من أصحاب الثروات الدعم والمساندة لتحقيق النهضة الاقتصادية، مشددة على أنها لا تريد عداوة مع أحد، مضيفة أن البلاد بيت مشترك لجميع الأفغان، داعية جميع المتخصصين والكفاءات ألا يغادروا البلاد، لأن البلاد تحتاج إليهم.

الرئيس الأفغاني السابق طالبان أموال الشعب الأفغاني الشعب الأفغاني كابول

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

متاحة.. لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني جميع تخصصات الطلاب

أول تعليق من كيروش بعد تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

انقلاب سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز فى ترعة الإبراهيمية بأسيوط

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

رطوبة ورياح وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

نادي الجمهوريين الملكي

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

حسين دعسة

رباعي الطاقة في عمان

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة فلسطينية: أسرى سجن النقب الإسرائيلي تعرضوا للضرب وردوا بحرق الغرف

بدون عودة .. تفاصيل عملية إخراج "اليهودي الأخير" من أفغانستان

"لابيد" يلتقى لأول مرة نظيره الروسى لافروف فى موسكو.. ما الملفات؟