الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021 - 1443

المولد النبوي 2021
المولد النبوي 2021

رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021 من أكثر الكلمات البحثية شيوعًا حاليًا عبر محرك البحث العالمي وتحظى على نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد ورسائل تهنئة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وموعد الإجازة الرسمية لجميع المصالح الحكومية في ذلك اليوم.

 

رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021

يبحث الكثير من المسلمين بمختلف دول العالم العربي والإسلامي عن رسائل تهنئة المتبادلة عبر الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة في ظل جائحة كورونا العالمية في ذكرى الاحتفال بمولد رسول الله صلوات الله عليه وتسليمه والتي استحدثه الدولة الفاطمية الاحتفال به ولعل من أبرز رسائل التهنئة في تلك المناسبة "في ذكرى ميلاد النبي المختار اللهم أرزقنا رحمة في كل مناحي حياتنا وهب لنا خير الأقدار" أو " في تلك الأيام الفاضلة التي يبتهج فيها العالم بذكرى ميلاد سيد الخلق اللهم يسر لنا أمورنا وهدئ من روعنا وتولي جميع أمورنا" 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2021

يترقب كافة موظفي الدولة والعاملين  بالجهاز الإداري إجازة المولد النبوي الشريف والتي تعد من المناسبات الدينية التي تمنح فيها الدولة إجازات رسمية مدفوعة الأجر التي تعطل فيها كافة المؤسسات والهيئات الحكومية حيث تصادف هذا العام يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 الموافق 12 من ربيع الأول 1443 ويحتفل به العديد من الدول العربية وهي " فلسطين، العراق، الجزائر، المغرب، السودان، ليبيا، الأردن، تونس، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، اليمن" حيث تعطل تلك الدول أيضا كافة مؤسساتهم الحكومية للاحتفال بذكرى النبي محمد صلوات الله عليه وأرجع العلماء ممن أباح الاحتفال بهذه المناسبة بصومه صلوات الله عليه يوم الاثنين الموافق ذكرى ميلاده.

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تاريخ اجازة المولد النبوي عقب ترحيلها 2021

يبحث المسلمين عن رسائل تهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2021 حيث تمنح جمهورية مصر العربية إجازة رسمية للدولة ومن المتوقع أن يتم تأجيلها إلى يوم الخميس 21 أكتوبر نظرا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بترحيل إجازات منتصف الأسبوع لعطلات نهاية الأسبوع لعدم تعطيل مصالح المواطنين بمختلف المصالح الحكومية.

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