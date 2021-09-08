الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنسبة 26%.. تأهيل وتبطين 788 كيلو متر من ترع وسط الدلتا

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل.

واصل قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين 788 كيلو متر فى منطقة وسط الدلتا، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 56،090 كيلو متر طولى من الترع بنسبة تصل إلى 26،27%.

كما تم تدبير الاعتماد المالي لأطوال تبلغ 315 كيلو متر من الترع، بالإضافة إلى تأهيل وتبطين ترعة الخط وترعة أم شتيوى، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصول المياه إلى النهايات.

سهولة سريان مياه الرى في الترع 

من جهته، قال المهندس طارق رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة له أهمية كبيرة فى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر.

وأشار رضوان إلى أهمية المشروع القومى فى تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.

وأكد رئيس القطاع لـ"الدستور"، أهمية المشروع القومى فى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً بالمحافظات المستهدفة. 
 

تقليل الفاقد من المياه الموارد المائية فرص عمل ترشيد استهلاك المياه المشروع القومي تبطين الترع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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