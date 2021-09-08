الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 226 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالبحيرة خلال أغسطس

إزالة
إزالة

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن المديرية ملتزمة بتطبيق القانون بكل قوة على المتعدين على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وتكثف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتتابع باستمرار لمنع وجود أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وأضاف أن ما تمت إزالته حتى 31 أغسطس في نطاق المحافظة، من خلال الإدارات الزراعية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى ورجال الشرطة، وحماية الأراضي، فإن جملة الحالات التي تمت إزالتها خلال شهر أغسطس 226 حالة، منها 18 حالة تمت إزالتها في المهد.

ولفت "الزواوي" إلى أنه تمت إزالة عدد 162 حالة بمركز دمنهور، و8 حالات بحوش عيسى، و6 حالات بأبو المطامير، و8 حالات بشبراخيت، و7 حالات بإيتاي البارود، و2 حالة بإيتاي البارود، و5 حالات بكفر الدوار، و9 حالات بالمحمودية، وحالة واحدة بالإصلاح الزراعي، ليصبح إجمالي ما تمت إزالته 226 حالة منها 18 في المهد.

وأشار إلى استمرار الحملات بصفة يومية؛ لإزالة أى حالة تعدٍ فورًا، بالإضافة إلى إيقاف الأعمال مع استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، خاصة التي وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وأنه من خلال الحملات اليومية المكثفة تتم إزالة أي حالة تعدٍ بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فورًا.

ونوه بأن مقترح خطة الإزالة للتعديات، والتي يتم تنفيذها عن طريق إدارة حماية الأراضي برئاسة المهندس محمد محمد تركي، مدير الإدارة، والجهاز المعاون له بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية، هي أن يتم الإبلاغ الفوري عن تلك التعديات ومحاولة إزالتها في المهد، والتنسيق الشخصي من خلال مديري الإدارات الزراعية مع رؤساء المدن، لوضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية وحسب الدواعي الأمنية بكل مركز، والتعامل الفوري والجدي مع أي شكل من أشكال التعديات فور وقوعه.

البحيرة حملات إزالة وزارة الزراعة حوش عيسى فيروس كورونا

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