منظمة عالمية: الحرب فى إثيوبيا تعرض حياة المزيد من الأبرياء للخطر

اتهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الحكومة الإثيوبية الحالية بعرقلة وصول المساعدات إلى منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، حيث كانت هذه المنطقة هي الموقع الرئيسي للقتال بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية منذ نوفمبر من العام الماضي، وفقا لما قالته منظمة السلام العالمي.

واعتبارًا من 28 يونيو 2021، دعت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى وقف إطلاق النار وسحبت قواتها من منطقة تيجراي، والتي تم التعامل معها على أنها "حصار فعلي للمنطقة"، مما أدى إلى إعاقة تسليم المساعدات الغذائية وكذلك الخدمات الإنسانية مثل البنوك والاتصالات والكهرباء.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لـ"بي بي سي" إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 قافلة مساعدات غذائية في تيجراي كل يوم لتجنب تفاقم المجاعة، ومع ذلك، وصلت إلى المنطقة 320 قافلة فقط منذ يونيو.

وقالت سامانثا باور، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لوكالة أسوشييتد برس، إن الحكومة الإثيوبية تتعمد إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بعد أن اتهمت الحكومة عمال الإغاثة بمساعدة مقاتلي جبهة تحرير تيجراي.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صرح رئيس جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، ديبريتسون غبريمايكل، أن "هدف الحكومة الإثيوبية هو إبادة التيجرايين من خلال تجويعهم حتى الموت"، وفقًا لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.

وتابعت المنظمة: للأسف، يلقي هذا الصراع بحياة المدنيين الأبرياء في خضم صراع عنيف على السلطة السياسية.

وبالنظر إلى حجم الصراع، تقدر الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص على شفا مستويات طارئة من الجوع. تسببت التهديدات بالمجاعة والعنف المستمر في النزوح الداخلي لما يقرب من 1.7 مليون شخص حتى الآن.

واعتبرت المنظمة أن الحرب في إثيوبيا تهدد حياة المزيد من الإثيوبيين الأبرياء.

كما خطت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خطوات جديرة بالثناء خلال النزاع من خلال تقديم ما يقرب من 105 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية إلى تيجراي ومن خلال دعوة الحكومة الإثيوبية إلى تحسين جهود إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة، كما شجعت الوكالة جبهة تحرير تيجراي على الانسحاب من عفار وأمهرة لتجنب تصدير الأزمات الإنسانية إلى أماكن أخرى.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه أحمد في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة الإثيوبية أيضًا أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منظمة إرهابية بعد استمرار القتال في التدهور وفقًا للسفارة الإثيوبية في المملكة المتحدة.

وطالبت المنظمة بضرورة عقد محادثات بين الطرفين الحكومة تيجراي،من أجل حماية أرواح الإثيوبيين المعرضين للخطر، وتحسين الوضع الأمني ​​أولًا في مناطق تيجراي وأمهرة وعفر من أجل إيصال المساعدات إلى أولئك الذين يواجهون مجاعة فورية.مع الاعتراف بالتأثير الذي لا تزال تتمتع به الجبهة الشعبية لتحرير تيغري داخل إثيوبيا.