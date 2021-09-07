الولايات المتحدة تتجاوز 40 مليون إصابة بكورونا

أفادت تقارير جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن أكثر من 40 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث دمرت سلالة دلتا العديد من المناطق.

وأشارت بيانات الجامعة أيضا إلى تسجيل أكثر من 648 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت خلال الشهر الماضي فقط نحو 4 ملايين حالة إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى أكثر من 32 ألف حالة وفاة.

وكان سبب الارتفاع الأخير في عدد الحالات هو تفشي سلالة دلتا شديدة القابلية للانتقال، والتي سرعان ما عكست التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مكافحة الوباء خلال فصل الصيف.

وتم فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا مثل فرض ارتداء الكمامة على الأفراد الذين تلقوا اللقاح في بعض المناطق من أجل مكافحة الزيادة الجديدة في الحالات، كما تم إغلاق أكثر من ألف مدرسة في جميع أنحاء البلاد، بسبب تفشي الفيروس وإرسال آلاف الطلاب إلى الحجر الصحي.

وحذر خبراء الصحة من أن الإحصائيات الرسمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في أي بلد من المحتمل أن تكون أقل من الواقع، بسبب الاختبارات المحدودة في أي وقت خلال الوباء.

وحث المسئولون في الولايات المتحدة الأفراد على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومع ذلك تم تطعيم 53 بالمائة فقط من الأمريكيين بشكل كامل.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.