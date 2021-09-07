الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رئيس النيابة الإدارية يهنئ «مطر» لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس «الوطنية للانتخابات»

المستشار عزت ابوزيد
المستشار عزت ابوزيد

استقبل  المستشار عزت أبوزيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد مطر، نائب رئيس محكمة النقض، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصحبته وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

مهام النيابة الإدارية

وتباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

صور رئيس النيابة الإدارية يستقبل القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تهنئته المنصب الجديد

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