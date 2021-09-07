الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفق إجراءات احترازية.. بدء صرف معاشات من يتقاضى أقل من 3000 جنيه

معاش
معاش

بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فى صرف الشريحة الثالثة من معاشات شهر سبتمبر لمن يتقاضى أقل من 3000 جنيه، وفقا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على أن يتم صرف باقي الشرائح على مدار الشهر.

وانتهى البنك من صرف الشريحة الأولى لمن يتقاضى أقل من 1000 جنيه، الخميس الماضي، كما تم الانتهاء من صرف من يتقاضى 2000 جنيه، اليوم الإثنين.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك، ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعا، لإتاحة أكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أوالوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد بنك ناصر، أنه يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات، وتم إصدار اكثر من 600 الف كارت صراف آلي من خلال قنوات مؤمنة جيدا هذا بجانب اصدارة 120 ألف بطاقة "ميزة" كمرحلة أولى لصرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، في محافظات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – البحر الأحمر – مطروح)، على أن يتم إصدار البطاقات لباقي المحافظات بالتوالي حتى نهاية العام الجاري، ويأتي إصدار بطاقات "ميزة"، لتيسير إجراءات صرف الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج، فضلاً عن إمكانية استخدام البطاقة في مختلف المعاملات المصرفية الإلكترونية.

 

مطروح التضامن الاجتماعي فيروس كورونا المعاش وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج بنك ناصر الاجتماعي

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