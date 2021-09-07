حبس سائق توكتوك لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمدينة السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق "توكتوك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بالفتيات والسيدات بمنطقة مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

التحقيقات

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يقوم بالتحرش بالفتيات والسيدات أثناء استقلاله التوك توك الخاص به.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، يفيد بقيام سائق "توكتوك" بالتحرش بالفتيات والسيدات بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهم وضبطه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة التحرش الجنسي

كان مجلس النواب، قد وافق على إجراء تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي، وجاء في التعديلات أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

5 سنوات حبس للمتحرش

فيما نصت المادة (306 مكرر على أنه يعد تحرش جنسي إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وقد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة الأخيرة على مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وبعد هذه الموافقة ليصبح مشروع القانون قانونا ننشر نص التعديلات