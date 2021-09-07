الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

100 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

كورونا في قيرغيزستان
كورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 176 ألفًا و682 حالة اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) - وفقًا لوكالة أنباء “آكي بيرس” الرسمية في قيرغيزستان - أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة ارتفع إلى أكثر من 170 ألف حالة تعافٍ، فيما جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في أخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2557 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن 1947 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن 701 ألفًا و155 شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 480 ألفًا و957 حصلوا على الجرعة الثانية.
 

بيشكيك كورونا قيرغيزستان كوفيد-19 كورونا حول العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

أمطار فى بعض المناطق.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الرئيس السيسي يتفقد ميناء الإسكندرية البحري اليوم

وزير التموين: استراتيجية الرئيس السيسي ساهمت في تمكين المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع