100 إصابة جديدة بكورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 176 ألفًا و682 حالة اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) - وفقًا لوكالة أنباء “آكي بيرس” الرسمية في قيرغيزستان - أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة ارتفع إلى أكثر من 170 ألف حالة تعافٍ، فيما جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة في أخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2557 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن 1947 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن 701 ألفًا و155 شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 480 ألفًا و957 حصلوا على الجرعة الثانية.

