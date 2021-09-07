الناسور الشرجى أسبابه والعلاج

يعرف الناسور الشرجي بأنه قناة صغيرة يمكن أن تتكون بين الجزء البعيد أو النهائي من الأمعاء والجلد القريب من منطقة الشرج.

الناسور الشرجي عبارة عن قناة صغيرة تتشكل بين نهاية الأمعاء والجلد بالقرب من منطقة الشرج ولأنها انحراف في صحة منطقة الشرج فقد تسبب عدم ارتياح للإنسان وتؤثر على أنشطته اليومية.

وقد ينتج عن ذلك نزيف وإفرازات أثناء التبرز أو إخراج البراز، حيث تعتبر من المشكلات المزعجة، فيما يلي الأسباب والأعراض والعلاجات المنزلية للناسور الشرجي، وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

الأسباب الأكثر شيوعًا للناسور الشرجي:

وفقًا لما ذكره الأطباء، يعتبر خراج الشرج السبب الأكثر شيوعًا للناسور الشرجي، ولكن بعد ذلك، تشمل الأسباب المحتملة الأخرى مرض التهاب الأمعاء، العدوى المنقولة جنسياً، الصدمات، الأورام مثل اللوكيميا، السل، سرطان الشرج ، بالإضافة إلى فيروس نقص المناعة البشرية.

العلامات والأعراض:

يظهر الناسور الشرجي عددًا من الأعراض. وفقًا لـ My Cleveland Clinic ، حيث تشمل هذه الأعراض خراجًا شرجيًا متكررًا، وألمًا وتورمًا حول المنطقة، ألمًا عند التغوط ، نزيفًا في فتحة الشرج، تصريفًا دمويًا، تهيج الجلد حول المنطقة بسبب استمرار الصرف والحمى والقشعريرة والتعب.

العلاجات المنزلية للناسور الشرجي:

بينما يمكن وصف مسكنات الألم للناسور الشرجي لزيادة راحة الشخص؛ ومع ذلك يمكن أيضًا استخدام العلاجات المنزلية للمساعدة في إدارة الحالة، حيث تلعب التغذية دورًا رئيسيًا في إدارة الناسور الشرجي.

ويمكن إدارة الحالة باتباع نظام غذائي غني بالألياف، فإن هذا النوع من النظام الغذائي يزيد من كمية البراز في الجهاز الهضمي، وخاصة في الأمعاء.

ويعتبر شاي الزنجبيل أيضًا علاجًا للناسور الشرجي، فإن الزنجبيل هو عشب يمكنه تهدئة المعدة وتحسين الحالة المزاجية للشخص.

الزنجبيل قادر أيضًا على تخفيف الألم وتقليل تصلب العضلات، بالإضافة أن لديه أيضًا القدرة على إدارة العديد من الأمراض، مثل أنفلونزا، الغثيان والقيء، الإمساك.