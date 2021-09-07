الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الناسور الشرجى أسبابه والعلاج

الناسور الشرجي
الناسور الشرجي

يعرف الناسور الشرجي بأنه قناة صغيرة يمكن أن تتكون بين الجزء البعيد أو النهائي من الأمعاء والجلد القريب من منطقة الشرج. 

 

الناسور الشرجي عبارة عن قناة صغيرة تتشكل بين نهاية الأمعاء والجلد بالقرب من منطقة الشرج ولأنها انحراف في صحة منطقة الشرج فقد تسبب عدم ارتياح للإنسان وتؤثر على أنشطته اليومية. 

 

وقد ينتج عن ذلك نزيف وإفرازات أثناء التبرز أو إخراج البراز، حيث تعتبر من المشكلات المزعجة، فيما يلي الأسباب والأعراض والعلاجات المنزلية للناسور الشرجي، وفقًا لما ذكره موقع " healthy builderz" الطبي.

 

الأسباب الأكثر شيوعًا للناسور الشرجي:

وفقًا لما ذكره الأطباء، يعتبر خراج الشرج السبب الأكثر شيوعًا للناسور الشرجي، ولكن بعد ذلك، تشمل الأسباب المحتملة الأخرى مرض التهاب الأمعاء، العدوى المنقولة جنسياً، الصدمات، الأورام مثل اللوكيميا، السل، سرطان الشرج ، بالإضافة إلى فيروس نقص المناعة البشرية.

 

العلامات والأعراض:

يظهر الناسور الشرجي عددًا من الأعراض. وفقًا لـ My Cleveland Clinic ، حيث تشمل هذه الأعراض خراجًا شرجيًا متكررًا، وألمًا وتورمًا حول المنطقة، ألمًا عند التغوط ، نزيفًا في فتحة الشرج، تصريفًا دمويًا، تهيج الجلد حول المنطقة بسبب استمرار الصرف والحمى والقشعريرة والتعب.

 

العلاجات المنزلية للناسور الشرجي:

بينما يمكن وصف مسكنات الألم للناسور الشرجي لزيادة راحة الشخص؛ ومع ذلك يمكن أيضًا استخدام العلاجات المنزلية للمساعدة في إدارة الحالة، حيث تلعب التغذية دورًا رئيسيًا في إدارة الناسور الشرجي.

 

ويمكن إدارة الحالة باتباع نظام غذائي غني بالألياف، فإن هذا النوع من النظام الغذائي يزيد من كمية البراز في الجهاز الهضمي، وخاصة في الأمعاء.

 

ويعتبر شاي الزنجبيل أيضًا علاجًا للناسور الشرجي، فإن الزنجبيل هو عشب يمكنه تهدئة المعدة وتحسين الحالة المزاجية للشخص. 

 

الزنجبيل قادر أيضًا على تخفيف الألم وتقليل تصلب العضلات، بالإضافة أن لديه أيضًا القدرة على إدارة العديد من الأمراض، مثل أنفلونزا، الغثيان والقيء، الإمساك.

الناسور الشرجي اسباب الناسور الشرجى علاج الناسور الشرجي أعراض الناسور الشرجي الزنجبيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

9 مشكلات أسرية مترتبة على تعاطى المخدرات.. تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التعصب الكاذب

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "16".. توتر العلاقات بين أهالي سيناء والأمن

مؤمن المحمدي

كام نادي في الممتاز؟

ناصرعراق

رجاء النقاش..ذكريات معطرة بالمودة والإبداع

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

صور

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

محطة تل أبيب

المزيد

هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

«جلبوع Redemption».. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلى (إنفوجراف)

«سرير وحارسة نائمة».. الرواية الإسرائيلية لهروب 6 أسرى من سجن جلبوع