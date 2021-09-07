الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رغم انتهاء العقد.. «الشروق» تصدر الطبعة الثالثة من «فساد الأمكنة»

فساد الأمكنة
فساد الأمكنة

أعلنت دار "الشروق" للنشر، عن صدور طبعة ثالثة جديدة من رواية "فساد الأمكنة" للكاتب الراحل صبري موسى، رغم انتهاء تعاقد الدار مع الكاتب منذ ثلاث سنوات "2018"، بحسب مصادر مقربة من أسرة الكاتب الراحل.

وتحقق رواية "فساد الأمكنة"رواجًا كبيرًا ليس على مستوى الطبعات المحلية بل والدولية حيث ترجمت الى عدد كبير من اللغات، منها الصينية، بعد تعاقد وزارة الثقافة الصينية مع أسرة الكاتب بعقد موحد بقيمة 850 دولارًا مدى الحياة حتي تنقل الى الشعب الصيني الأعمال الأدبية الأكثر انتشار لكبار أدبائنا المصريين، ومنهم الأديب الراحل صبرى موسي.

وكان قد قال "موسى" عن روايته "فساد الأمكنة":"أمضيت فى جبل الدرهيب بالصحراء الشرقية قرب حدود السودان ليلة خلال رحلتى الأولى فى تلك الصحراء، وفى تلك الليلة ولدت فى شعورى بذور تلك الرواية، ثم رأيت الدرهيب مرة ثانية بعد عامين، خلال زيارة لضريح المجاهد الصوفى أبى الحسن الشاذلى المدفون فى قلب هذه الصحراء عند عيذاب، فى تلك الزيارة الثانية للدرهيب أدركت أننى فى حاجة لمعايشة هذا الجبل والإقامة فيه، إذا رغبت فى كتابة هذه الرواية".

وأضاف:"وافقت وزارة الثقافة على تفرغى من نوفمبر عام 1966 إلى نوفمبر 1967 للإقامة فى الصحراء حول الدرهيب.. للتفكير ومحاولة الكتابة، ولكنني بدأت فى كتابتها عام 1968، ثم انتهيت منها وعام 1970 لم يبدأ بعد، وقد نشرت مسلسلة بمجلة صباح الخير خلال عامى 1969 و1970 ثم نشرت طبعتها الأولى كاملة في العدد (204) من الكتاب الذهبى الذى صدر في يوليو 1973، وفي عام 1974 فازت فساد الأمكنة بجائزة الدولة التشجيعية".

 

رواية فساد الأمكنة الأديب الراحل صبرى موسى دار الشروق للنشر والتوزيع الصحراء الشرقية الأدب المترجم

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