الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوريس جونسون: سنفعّل كل ما هو ممكن لإعادة توطين المستحقين من الأفغان

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن الحكومة البريطانية ستفعل "كل ما هو ممكن" لمساعدة الأفغان وغيرهم ممن يحق لهم القدوم إلى المملكة المتحدة وإعادة التوطين فيها، في أعقاب سيطرة حركة طالبان على البلاد الشهر الماضي.

أضاف جونسون، في كلمة أمام مجلس العموم، الاثنين، نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أن "التزام بريطانيا سيستمر تجاه أولئك الذين تعهدت بمساعدتهم على مغادرة أفغانستان، حيث نعمل بشكل عاجل مع أصدقائنا في المنطقة لتأمين ممر آمن، وبمجرد توفر الطرق سنفعل كل ما هو ممكن لمساعدتكم على الوصول إلى بر الأمان".

وحول برنامج إعادة التوطين في بريطانيا، أوضح جونسون أنه سيشمل أيضًا الأفغان الذين أسهموا في المجتمع المدني ممن يواجهون خطرًا محددًا من طالبان، مضيفا: "لن يحصل كل من يأتون إلى بلدنا عبر هذا الطريق الآمن والقانوني على تأشيرة مدتها خمس سنوات، بل سيحصلون على تصريح بالبقاء إلى أجل غير مسمى".

وحول عدد من يزالون في أفغانستان من المؤهلين للقدوم إلى بريطانيا ضمن برنامج إعادة التوطين، قال جونسون "عددهم الإجمالي بلغ 311 شخصا"، مجددا التأكيد على أن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لمنحهم "الممر الآمن الذي يستحقونه".

كما دافع جونسون عن تواجد القوات البريطانية في أفغانستان قائلا "في حال قول أي شخص إن قواتنا لم تحقق شيئًا خلال تلك السنوات، قولوا لهم إن قواتنا وحلافاءها مكنوا 6ر3 ملايين فتاة من الذهاب إلى المدرسة، كما تم حماية بريطانيا والدول الغربية من تنظيم القاعدة خلال فترة تواجدها في أفغانستان، كما تم تنفيذ أكبر عملية إجلاء إنسانية جوية في التاريخ الحديث".

وأنهت بريطانيا عمليات إجلاء المدنيين من أفغانستان عبر مطار "حامد كرزاي" الدولي في كابول قبل 3 أيام من الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد في 31 أغسطس، وذلك بعدما أجلت نحو 15 ألفا من رعاياها والموظفين الأفغان وغيرهم.

أفغانستان الأفغان رئيس وزراء بريطانيا بريطانيا المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

مصرع شاب من «الرابع» فى الهرم.. فَتَح باب «الأسانسير» فلم يجده

مشروع قومى عملاق.. مستفيدون من «الإسكان الاجتماعى» يتحدثون لـ«الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟