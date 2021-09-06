تجديد حبس تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى التجمع

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بتجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة التجمع بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات أكدت لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، قيام ثلاثة أشخاص بترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية في ضبطهم حال تواجدهم داخل منزل أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣ كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.