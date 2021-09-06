الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى لتجارة المخدرات فى التجمع

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بتجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الاستروكس قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة التجمع بالقاهرة.

 

كانت معلومات وتحريات أكدت لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، قيام ثلاثة أشخاص بترويج كمية من المواد المخدرة  بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوة أمنية في ضبطهم حال تواجدهم داخل منزل أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣ كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول)، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

قاضي المعارضات محكمة جنح القاهرة الجديدة الاتجار في المواد المخدرة قسم شرطة التجمع بالقاهرة مخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل نتوقف عن الاستهلاك؟

الأكثر قراءة

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

مشروع قومى عملاق.. مستفيدون من «الإسكان الاجتماعى» يتحدثون لـ«الدستور»

مصرع شاب من «الرابع» فى الهرم.. فَتَح باب «الأسانسير» فلم يجده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الطلاق ليس حلًا

منى رجب

الإنسانية المفقودة فى الصداقة العصرية

د. داليا مجدي عبدالغني

الاستعراض الحوارى الخاوى

محمود خليل

«محمد الصغير».. أذكى رجل شرطة فى بر مصر

ماجد حبته

جريمة اختطاف جديدة!

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟