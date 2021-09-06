السودان: نهر الدندر يتجاوز منسوب الفيضان بـ12 سم

أفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الاثنين، بأن الخرطوم سجلت اليوم 17.18 متراً أقل من أعلى منسوب بـ 48 سم، بينما سجلت شندي 18.08 مترا أقل من أعلى منسوب ب 36 سم، بينما تجاوز نهر الدندر منسوب الفيضان 13.50 متراً حيث سجل اليوم 13.62 مترا بارتفاع بلغ 12 سم.

وفي بيان رسمي، فقد سجل إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية 552 مليون متر مكعب في اليوم، أقل من معدل الفيضان 609 مليون متر مكعب.

بينما سجل نهر عطبرة 274 مليون متر مكعب في اليوم، والنيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم.

وتوقع البيان إرتفاع تصريف المياه عند خزان الروصيرص 10 ملايين متر مكعب ليبلغ 542 مليون متر مكعب مقابل 532 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفض الإيراد في سنار 5 ملايين متر مكعب ليبلغ 540 مليون متر مكعب مقابل 535 مليون متر مكعب ليوم أمس، وفي جبل الأولياء استقر الإيراد عند 122 مليون متر مكعب، وارتفع المنسوب في أعالي عطبرة وستيت 40 مليون متر مكعب ليصل 151 مليون متر مكعب مقابل 111 مليون متر مكعب ليوم أمس.

فيما تنبأ البيان ارتفاع منسوب النيل غداً الثلاثاء بمعدل 3 سم في ود العيس ليسجل 16.50 متراً حيث سجل اليوم 16.47 متراً، ويتوقع انخفاض المنسوب في ود مدني بمعدل 2 سم ليسجل 19.32 متراً حيث سجل اليوم 19.34 متراً، ويتوقع استقرار المنسوب في الخرطوم عند 17.22 متراً، وكذلك يتوقع استقرار المنسوب في شندي عند 18.08 متراً، ويتوقع انخفاض المنسوب في عطبرة 4 سم ليسجل 15.22مترا وكان قد سجل اليوم 15.24 متراً، بينما يتوقع إرتفاع المنسوب في مدينة دنقلا بمعدل 3 سم ليسجل 14.51 وكان قد سجل اليوم 14.48 متراً.

وقررت اللجنة استمرار المحافظة علي التصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم الى حين إشعار آخر، وكذلك مواصلة التخزين في مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت وخزان خشم القربة.

كما أكدت اللجنة استقرار مستوى المياه في جميع القطاعات، مناشدة البيان المواطنين في كل القطاعات أخذ التحوطات اللازمة.