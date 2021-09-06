الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تواجه آلاف الشكاوى ضد وزراء بسبب سوء الإدارة أثناء كورونا

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا

قال القاضي فرانسوا مولينز على قناة "إل سي آي"، إنه ثمة محكمة فرنسية عليا تقوم بتقديم "آلاف" الشكاوى ضد وزراء، بسبب سوء الإدارة أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الاخبارية عن مولينز القول، إن زيادة عدد الشكاوى يؤثر على سير العمل في المحكمة التي تتعامل مع قضايا حكومية.

جدير بالذكر أن فرنسا سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية  10 آلاف و410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 49 حالة وفاة جديدة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

 وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ستة ملايين و921 ألفا و275 إصابة، والوفيات إلى 115 ألفا و401 وفاة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و روسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جائحة فيروس كورونا كورونا جائحة فرنسا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الاصابات

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وائل لطفي

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