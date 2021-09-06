المعارضة الأفغانية: معركتنا ضد طالبان مستمرة

قالت جبهة المعارضة الافغانية اليوم الاثنين إن المعركة ضد حركة طالبان في وادي بانشير ستستمر.

يأتي هذا بعدما أعلنت حركة طالبان سيطرتها على الإقليم.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الإثنين، إن الحركة سيطرت بشكل كامل على إقليم بنجشير آخر منطقة في أفغانستان كانت تسيطر عليها المقاومة.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء من طالبان يقفون أمام بوابة مجمع حاكم إقليم بنجشير.

وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة "طالبان" أن "مسؤولين كبارًا من الحركة اجتمعوا في كابول مع مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي تعهد بمواصلة تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، التقى الملا عبد الغني بردار، رئيس المكتب السياسي لـ"طالبان" ومسؤولون آخرون بجريفيث، بينما تواجه أفغانستان أزمة إنسانية تنذر بكارثة؛ وذلك بسبب الجفاف الشديد وانهيار الاقتصاد.

وقال المتحدث باسم حركة "طالبان" سهيل شاهين: "وعد وفد الأمم المتحدة بمواصلة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، قائلًا إنه سيدعو إلى تقديم مزيد من المساعدات لأفغانستان خلال الاجتماع المقبل للدول المانحة".

وأضاف أن "طالبان أكدت لوفد الأمم المتحدة "التعاون وتوفير التسهيلات اللازمة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت حركة "طالبان" أنها استولت على مقر حاكم ولاية بنجشير وغيره من المرافق الحكومية هناك، مؤكدة أن اشتباكات تدور حاليًا في مركز الولاية بمدينة بازارك.

وكتب المتحدث باسم الحركة بلال كريمي: "تم الاستيلاء على مركز المنطقة ومقر الشرطة وجميع مرافق مقاطعة بنجشير بعد ظهر اليوم، وقتل وجرح عدد من العناصر الشريرة للعدو المرتزق، وسقطت العديد من الأسلحة والمركبات والذخائر في أيدينا، ويحتدم القتال الآن في عاصمة المقاطعة بازار".

وكانت أنباء متطابقة منذ صباح اليوم تداولت مواصلة حركة "طالبان" زحفها العسكري الرامي إلى الاستيلاء على ولاية بنجشير التي لا تزال آخر إقليم في أفغانستان لم يسقط بعد في قبضتها.

وصرح المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان"، سهيل شاهين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم، بأن قوات الحركة تسيطر على كافة مناطق بنجشير تقريبا في الوقت الحالي، فيما كتب المتحدث باسم "طالبان"، الحنفي وردك، عبر حسابه في "تويتر" أن قوات الحركة تسيطر، حسب آخر المعطيات، على جميع أقضية بنجشير، باستثناء مركز الولاية مدينة بازارك وحي رخة.