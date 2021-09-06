«أول الشهر» ينعش حركة البيع والشراء بمهرجان سور الأزبكية

شهد مهرجان سور الأزبكية في أيامه الأخيرة بالدورة الرابعة إقبالًا ملحوظًا من قبل محبي القراءة واقتناء الكتب، تزامنا مع بدء الشهر الجديد، وذلك قبل 5 أيام من انتهاء المعرض الذي بدء 20 أغسطس المنقضي وينتهي يوم الجمعة المقبلة الموافق 10 سبتمبر الجاري.

سور الأزبكية

وبدأت تتوافد الأعداد منذ الساعة العاشرة من صباح الأحد واستمرت حتى الساعة العاشرة مساءً، حيث تتوافر الآلاف من الكتب في اختلاف المجالات بأسعار مخفضة شارك فيها نحو 133 مكتبة من مكتبات السور، وسط أجواء ممزوجة بالفرح والاحتفال، خاصة وأن هناك عدد من الأسر اصطحب أطفالهم معهم لشراء القصص وكتب الأطفال.

سور الأزبكية

ويقول محمد ماهر، أحد زوار السور، إن المهرجان يعتبر كنزًا عظيمًا لمحبي القراءة والاطلاع وطلاب العلم والباحثين، حيث يوفر أعدادًا لا حدود لها من الكتب بأسعار رمزية، واستفاد بشراء كتب هامة في مجال بحثه وكلما سنحت الفرصة للزيارة يأتي إليه وكل مرة يكتشف كتبا جديدة وسط الكم الكبير من الكتب، فهذه المرة تعتبر الرابعة له هذا العام يزور فيها المهرجان.

سور الأزبكية

من جانبه قال خالد صادق، أحد الزوار من الشباب الجامعي، إنه انتظر حتى قدوم بداية الشهر حتى يتمكن من الحصول على راتبه الشهري من عمله ويتمكن من زيارة المهرجان والحصول على كافة احتياجاته، خاصة وأن المهرجان بدء في آخر الشهر الماضي، ما تعذر على زيارته بسبب عدم استعداده ماديا، مشيرا إلى أنه بثمن ثلاثة كتب في أماكن أخرى استطاع شراء 10 كتب وهو ما يتميز به المهرجان وسور الأزبكية بشكل عام.

سور الأزبكية

وتتراوح أسعار الكتب بداية من ثلاثة جنيهات، وتضم الكتب جميع التخصصات وتتنوع الكتب ما بين السياسة والفن والتراث والاقتصاد والتاريخ والرواية وغيرها.