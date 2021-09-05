التحقيق في واقعة سكب شاب البنزين على جسده وإشعال النيران به

تباشر النيابة العامة بمصر القديمة، اليوم، تحقيقاتها في واقعة سكب شاب بنزين وإشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية، وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، والكشف عن وجود ثمة خلافات بين الشخص المصاب وآخرين من عدمها.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد باستقباله مواطنا مصابا بحرق لهبي في مناطق متفرقة بالجسد، ومقيم بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وبسؤال شهود العيان أفادوا بأنهم فوجئوا بنزول الشاب من مسكنه، والنيران تأكل جسده، وحاولوا إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت الجهات التحقيق.