الأحد 05 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة سكب شاب البنزين على جسده وإشعال النيران به

إشعال النيران بنفسه
إشعال النيران بنفسه

تباشر النيابة العامة بمصر القديمة، اليوم، تحقيقاتها في واقعة سكب شاب بنزين وإشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية، وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، والكشف عن وجود ثمة خلافات بين الشخص المصاب وآخرين من عدمها.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد باستقباله مواطنا مصابا بحرق لهبي في مناطق متفرقة بالجسد، ومقيم بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وبسؤال شهود العيان أفادوا بأنهم فوجئوا بنزول الشاب من مسكنه، والنيران تأكل جسده، وحاولوا إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت الجهات التحقيق.

النيابة العامة مصر القديمة سكب شاب بنزين اشعال النيران أزمة نفسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لم تعد شرطى العالم!

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