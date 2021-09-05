التحقيق في واقعة سكب شاب البنزين على جسده وإشعال النيران به
تباشر النيابة العامة بمصر القديمة، اليوم، تحقيقاتها في واقعة سكب شاب بنزين وإشعال النيران بجسده لمروره بأزمة نفسية، وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، والكشف عن وجود ثمة خلافات بين الشخص المصاب وآخرين من عدمها.
تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من مستشفى قصر العيني، يفيد باستقباله مواطنا مصابا بحرق لهبي في مناطق متفرقة بالجسد، ومقيم بدائرة القسم.
انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين صحته، وبسؤال شهود العيان أفادوا بأنهم فوجئوا بنزول الشاب من مسكنه، والنيران تأكل جسده، وحاولوا إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت الجهات التحقيق.