السفير القطرى الجديد يلتقى نظيره المغربى بالقاهرة

أجرى السفير القطري الجديد لدى القاهرة، سالم مبارك آل شافي، اليوم الأحد، زيارة إلى سفارة المملكة المغربية بالقاهرة، حيث التقى نظيره المغربي السفير أحمد التازي، سفير ملك المغرب في مصر.

ووفقًا لما ذكرته سفارة قطر لدى القاهرة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، تم خلال اللقاء تبادل الحديث حول العلاقات الثنائية ومسيرة العمل العربي في إطار الجامعة العربية.

لقاء قطري سعودي

وفي الثاني من سبتمبر الجاري، التقى السفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، نظيره القطري المُعيَّن حديثًا لدى مصر، السفير سالم آل شافي.

وكتب نقلي، في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سعدت باستقبال أخي السفير سالم آل شافي، سفير الشقيقة قطر المُعيَّن في مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، مرحبًا به بين إخوانه السفراء العرب، والسلك الدبلوماسي الممثل لدى جمهورية مصر العربية، ومتمنيًا له التوفيق والسداد في محطته الدبلوماسية الجديدة".

وصول السفير القطري

وفي الثالث والعشرين من أغسطس الماضي، تسلَّم وزير الخارجية سامح شكري، نسخة من أوراق اعتماد السفير سالم مبارك آل شافي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ رسمي عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" آنذاك، تمنى وزير الخارجية سامح شكري، للسفير القطري الجديد، التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

وفي أواخر يوليو الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قرارًا بتعيين سالم بن مبارك بن شافي آل شافي، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى مصر.

المصالحة العربية مع قطر

يأتي ذلك بعد مرور 8 أشهر على إعلان المصالحة العربية مع قطر خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وتم بموجبها إعلان المصالحة بين قطر ودول الرباعي العربي "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.