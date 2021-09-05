الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية: تطوير 49 شارع بتكلفة تقدر بـ7.5 مليون جنيه

اعادة الشئ لأصله
اعادة الشئ لأصله باحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة المهندسة أمل محمود، بالاستمرار في أعمال رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله بطرق وشوارع المحافظة، تيسيرا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم ولإبراز الشكل الحضاري للمدينة.

 

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله (إصلاح التالف) في أعمال الرصف عقب انتهاء شركات المرافق من العمل بـ49 شارع بنطاق 6 أحياء هي (شرق، العجمي، منتزه ثان، الجمرك، وسط، وغرب)، وذلك بإجمالي تكلفة تقدر بـ7.5 مليون جنيه.
 


وقالت المهندسة أمل محمود، إلى أنه تم إعادة الشيء لأصله في 49 شارع خلال الفترة من  شهر مارس وحتى شهر أغسطس 2021، وذلك بعد انتهاء شركات المرافق من أعمال إدخال المرافق (كهرباء- مياه- غاز طبيعي- المصرية للاتصالات) للشوارع، حيث تم إصلاح أعمال الرصف في 14 شارع بحي شرق، و5 شوارع بنطاق حي العجمي، و5 شوارع بنطاق حي منتزه ثان، و3 شوارع بنطاق حي الجمرك، و14 شارع بنطاق حي وسط، و8 شوارع بنطاق غرب.

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الإسكندرية إعادة الشيء لأصله إصلاح التالف 49 شارع بنطاق 6 أحياء 7 5 مليون جنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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