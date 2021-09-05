الأحد 05 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنبيه جديد من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن امتحان التاريخ للدور الثاني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة، الدور الثاني، بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة التاريخ غدا الإثنين الساعة 4 عصراً.

كما طالبت الوزارة، الطلاب بكتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث، وذلك عبر رابط حصص مصر، http://www.hesas.eg/.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها (الأدبية والعلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 27 ألف و141 طالب/ طالبة في ثانى أيام الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة 2020/2021، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، وموجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثانى سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

 

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