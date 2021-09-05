العمر مجرد رقم.. هل الفجوة العمرية مهمة في العلاقات الزوجية؟

"العمر مجرد رقم ولكن الحب أبدي" تلك الجملة التي لا يؤمن بها كافة الأشخاص فالقليل بينهم ما يرى أن العمر هو رقم ولا يمكن أن يؤثر فرق العمر بين الزوجين بالإيجاب أو بالسلب، وهناك الجانب الآخر يرى أن فارق العمر يحدث فجوة بين الأزواج وما بين ذا وذلك نلقي الضوء خلال سطور بحسب موقع “lifehack” على الفجوة العمرية في العلاقات، ومزاياها ومشاكلها، وطرق إنجاحها.

ما هي الفجوة العمرية المثالية بين الزوجين؟

كشفت دراسة أن الفجوة العمرية ليست العامل الوحيد المحدد لنجاح أو فشل العلاقة، ويفضل معظم الناس أن يكون شركاؤهم أكبر أو أصغر منهم بسنتين، يفضل الرجال المواعدة والزواج من نساء أصغر منهن بينما تكون النساء أكثر انفتاحًا في نهجهم، من المرجح أن يقبلوا الرجال الأصغر سنًا أو الأكبر سنًا.

العوامل التي تؤثر على الفجوة العمرية

الجوانب الثقافية: هي الممارسات المتبعة في المنطقة أو الثقافة يمكن أن يكون لها تأثير على الأفراد، و في الدول الأوروبية والآسيوية، يفضل الشريك الذكر الأكبر سنًا، وعادة ما تتراوح الفجوة العمرية بين سنتين وثلاث سنوات في بعض الثقافات، يُقبل أيضًا وجود فجوات عمرية أكبر تصل إلى 15 عامًا.

الخلفية العائلية: إذا كان الشخص ينتمي إلى عائلة يكون فيها الوالدان أو الأقارب المقربون فجوة كبيرة في العلاقة أو كانت المرأة أكبر سناً من الرجل ، فقد يكونون أكثر استعدادًا لاستكشاف مثل هذه العلاقات من شخص من عائلة محافظة.

تنظيم الأسرة: إذا أراد الفرد تأجيل إنجاب الأطفال بعد الزواج وبدء الأسرة فقط بعد بضع سنوات ، في مثل هذه الحالة ، فقد يرغب في أن تكون المرأة أصغر بكثير من الرجل.

الفجوة العمرية في العلاقة لها بعض المزايا والعيوب.

مزايا وجود فجوة العمر في العلاقة

النضج: يمكن أن يساعد الشخص الأكبر سنًا في العلاقة في اتخاذ قرارات ناضجة، عاطفيًا وماليًا أيضًا.

وجهات نظر مثيرة للاهتمام: يمكن للزوجين الذين لديهم فجوة عمرية أن يكون لديهم وجهات نظر مختلفة تجاه الحياة.

الاستقرار المالي: من المرجح أن تتم تسوية الشريك الأكبر سنًا بشكل أفضل عند بدئه في وقت مبكر من حياته.

توازن صحي: على المدى الطويل مع تقدم العمر، يمكن للشريك الأصغر دعم الشريك الأكبر جسديًا وماليًا وعاطفيًا، هذا يساعد أيضًا في الحفاظ على استقرار الأسرة والأطفال.

العيوب المحتملة في علاقات الفجوة العمرية

قد يتدهور الأمر بمرور الوقت: وجدت الأبحاث أن علاقات الفجوة العمرية قد تنجح في البداية ولكن مع مرور الوقت، ينخفض ​​الشعور بالرضا.

فرص أكبر للطلاق: خيبة الأمل وانخفاض مستويات الرضا يمكن أن يزيد من فرص الطلاق، و كلما زادت الفجوة العمرية بينك وبين شريكك، زاد احتمال انتهاء زواجك بالطلاق.

عدم الاستقرار الزوجي: في الزواج ذي الفجوة العمرية الواسعة، يمكن أن تكون هناك قضايا مثل انخفاض توافق القيمة، وإمكانية تقديم الرعاية والمسائل المالية، وصراع على السلطة، خاصة إذا كانت الزوجة أكبر سنًا من الزوج.

الأولويات في الحياة: للناس من مختلف الأعمار أولويات مختلفة في الحياة، قد تبدو أولويات أحد الشركاء تافهة بالنسبة للآخر، مما يؤدي إلى إحداث فجوة نفسية بينهما.

إنجاب الأطفال: قد يواجه الأزواج الذين لديهم فجوة عمرية أكبر مشاكل صحية عندما يرغبون في تكوين أسرة، خاصةً عندما يؤخرون ذلك.

الرومانسية غير المرضية: قد لا تكون اللحظات الحميمة بين الزوجين مرضية كما يريدانها، وقد يرغب الشريك الأصغر في أن يكون أكثر نشاطًا وتكرارًا بينما قد لا يراه الأكبر سنًا بهذه الطريقة.