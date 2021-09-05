وزير التنمية القطري يترأس الوفد المشارك في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ ٤٧ لمؤتمر العمل العربي التي انطلقت اليوم الأحد، بالقاهرة، حيث ترأس الوفد القطري، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف بن محمد العثمان فخرو، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وشهدت القاهرة اليوم، انطلاق جلسات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ممثلًا لرئيس الجمهورية، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيوجه اليوم الأحد، كلمة مسجلة لمؤتمر العمل العربي، الذي تستمر أعماله حتى يوم 12 سبتمبر الجاري.

وترأس مصر المؤتمر ممثلة في وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك بحضور 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء و404 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعددًا من الشخصيات العربية والعالمية.

وتشهد الدورة الحالية عددًا من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي فايز المطيري، بعنوان: ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، فضلًا عن تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عامي 2019 - 2020، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي، والمسائل المالية والخطة والموازنة، وتطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية، بالإضافة عن مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف 2021.

من جانبه، قال فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، فى بيانٍ له، إن المؤتمر ينعقد هذا العام في أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا، وقد اتخذت منظمة العمل العربية مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية.