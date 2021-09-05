موريتانيا: إجمالى الإصابات بكورونا 34 ألفًا و111 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 34 ألفًا و111 حالة، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 31 ألفًا و386 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 733 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تطعيم 532 ألفًا و906 أشخاص ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم تطعيم 43 ألفًا و750 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

