إيبارشية حلوان: حضور القداسات بنسبة 50% بسبب متحور كورونا

أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة تحت رعاية الأنبا بسنتي أسقف الإيبارشية أنه نظرًا لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المتحور "دلتا" في أماكن عديدة بالإيبارشية وحرصاً من على سلامة الأقباط والاباء والشمامسة سيتم تطبيق عدة إجراءا احترازية جديدة بالكنائس.

وأشارت الإيبارشية في بيان لها إلى أن حضور القداسات خلال الفترة المقبلة سيكون بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع "فرد لكل دكة"، وكذلك الانشطة والاجتماعات ومدارس الأحد.

وتابعت الايبارشية أن يتم تعلق صلوات الثالث والحميم بالمنازل والمعموديات تتم بحضور الوالدين وفردين آخرين فقط مضيفة أن الخطوبات والاكاليل سيكون العدد المصرح به 50% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع فرد لكل دكة .

وأضافت الإيبارشية أن صلوات الجنازة ستتم على المقابر بالنسبة للذين ينتقلون بالكورونا، ولا استثناء في ذلك وحالات الانتقال الأخرى يمكن أن يصلى عليها بفناء الكنيسة.

وِشددت على إيقاف الافتقاد المنزلي ومناولة المرضى حتى إشعار أخر، مؤكدة على أن من يشعر بأي أعراض للوباء مهما كانت بسيطة يمتنع عن الحضور للكنيسة حتى تمام الشفاء.

وأكدت الإيبارشية على ضرورة اتباع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة والمطهرات.

وتصلي الإيبارشية لأجل شاء المرضى بفيروس كورونا وعزاءًا لأجل أسر المنتقلين، وأن يرفع الله الوباء عن مصر والعالم.

وتستعد الكنائس المصرية للإحتفال بعيد النيروز “رأس السنة القبطية ” وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة .

ويوافق عيد النيروز أو رأس السنة المصرية القديمة، أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.