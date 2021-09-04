السبت 04 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ولاد البلد».. عرض مسرحي في الإسكندرية

عرض مسرحي ولاد البلد
عرض مسرحي ولاد البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع ثقافة الإسكندریة ومدیریة الشباب والریاضة برٸاسة الدكتورۃ صفاء الشریف وكیل الوزارة بالإسكندرية، تقدیم العرض المسرحي «ولاد البلد» الیوم، لفرقة المسرح الحدیث من إنتاج البیت الفني للمسرح بمركز شباب برج العرب الجدید، في إطار تقدیم الأنشطة الثقافیة والفنیة ضمن مبادرة «حیاة كريمة» بالقری الأكثر احتیاجا.

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عرض مسرحي ولاد البلد

وتناول العرض عده قضایا منها تعویم الجنیه والهجرة غیر الشرعیة، كما يستعرض بطولات الجیش والشرطة علی الحدود.

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عرض مسرحي ولاد البلد

يأتي ذلك فی إطار تنفیذ مبادرۃ حیاۃ كریمة التی اطلقها الرٸيس عبدالفتاح السیسی، والتی تستهدف فی الإسكندریة تطویر و٥٧ قریة ونجع وتابع من نجوع مدینة برج العرب القدیمة، بينهم٣ وحدات محلیة "بهیج- ابو صیر-الغربانیات".

ثقافة الإسكندریة الشباب والریاضة العرض المسرحی ولاد البلد المسرح الحدیث مبادرة حیاة كريمة القری الأكثر احتیاجا

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وائل لطفي

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