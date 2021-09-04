«ولاد البلد».. عرض مسرحي في الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع ثقافة الإسكندریة ومدیریة الشباب والریاضة برٸاسة الدكتورۃ صفاء الشریف وكیل الوزارة بالإسكندرية، تقدیم العرض المسرحي «ولاد البلد» الیوم، لفرقة المسرح الحدیث من إنتاج البیت الفني للمسرح بمركز شباب برج العرب الجدید، في إطار تقدیم الأنشطة الثقافیة والفنیة ضمن مبادرة «حیاة كريمة» بالقری الأكثر احتیاجا.

عرض مسرحي ولاد البلد

وتناول العرض عده قضایا منها تعویم الجنیه والهجرة غیر الشرعیة، كما يستعرض بطولات الجیش والشرطة علی الحدود.

عرض مسرحي ولاد البلد

يأتي ذلك فی إطار تنفیذ مبادرۃ حیاۃ كریمة التی اطلقها الرٸيس عبدالفتاح السیسی، والتی تستهدف فی الإسكندریة تطویر و٥٧ قریة ونجع وتابع من نجوع مدینة برج العرب القدیمة، بينهم٣ وحدات محلیة "بهیج- ابو صیر-الغربانیات".